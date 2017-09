Al Hilal el Obied-Mazembe sur du joli synthétique samedi à Al Abyad en Coupe de la Confédération

Kinshasa, 15 Sept. 2017 (ACP).- Les acteurs du TP Mazembe évolueront contre ceux d’Al Hilal el Obied du Soudan, en quart de finale aller de la 14ème Coupe de la Confédération, samedi à 18h00’ au stade Al Abyad, sur un joli gazon synthétique, de la même génération que celui du stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi.

Les Corbeaux lushois ont pris connaissance de cette surface jeudi pour la première fois, de manière officielle, après la séance d’entraînement destinée, la veille, au décrassage sur le même type de terrain, à dimension réduite, 30 m sur 40m, dans la concession de l’hôtel où ils sont logés. Dans le grand espace, ils ont travaillé d’arrache-pied à se faire plaisir, rapporte tpmazembe.com.

A leur arrivée au stade Al Abyad, enceinte de plus de 15.000 places assises, les Corbeaux se sont sentis comme chez eux à Kamalondo où ils jouent sur la même qualité de gazon artificiel, relève le site du team noir et blanc lushois. Bénéficiant seulement d’une heure d’entraînement, les joueurs se sont directement dirigés vers le rectangle vert afin de gagner du temps. Au programme de la séance, échauffement, travail tactique et frappes au but après des débordements sur les côtés avant de terminer par une partie du jeu.

Lors du dernier exercice, les protégés de l’entraîneur Pamphile Mihayo se sont affichés comme des conquérants et montrés très impliqués. Ils y avaient tellement mis de l’envie que, pour quitter le terrain, le commissaire de match avait même eu du mal à faire interrompre la très animée partie. «Avec l’effectif que j’ai et l’envie qu’il y a dans le groupe où tous les joueurs veulent démarrer la rencontre, je sens que nous ferons un très bon match. Mon souhait comme celui des supporteurs, c’est la qualification devant Al Hilal el Obeid. Ça passe d’abord par le match aller où nous devons obtenir un bon résultat avant de penser à la deuxième opposition du dimanche 24 septembre à Lubumbashi», a confié le coach du TP Mazembe.

Une ultime répétition pour le tenant du titre a lieu vendredi soir avant de défier Al Hilal El Obeid qui a hâte, selon ses propres dirigeants, d’affronter «le géant» Mazembe qu’il a toujours admiré face à ses concurrents d’Omdurman, El Merreikh et Al Hilal. Les fanatiques sur place seront très nombreux et sont déjà prêts pour vivre pleinement l’événement.

Il est à rappeler que la direction de ce match est confiée au Sud-africain Victor Miguel de Freitas (arbitre central) qui sera secondé par les Seychellois Eldrick Adelaide (assistant I) et Gilbert Lista (assistant II). Par ailleurs, le calendrier d’autres rencontres des quarts de finale de C2 s’établit comme suit :

Vendredi 15.9.2017 – stade Lucas ‘Masterpieces’ Moripe, à Pretoria (19h00’) : Supersport United FC (Afrique du Sud)-Zesco United FC (Zambie) ; samedi 16.9 – stade du complexe sportif Moulay al Hassan, à Rabat (20h30’) : Fath Union Sport (FUS/Maroc)-Club Sportif Sfaxien (Tunisie) ; stade du 5 Juillet 1962, à Alger (20h45’) : Mouloudia Club d’Alger (Algérie)-Club Africain (Tunisie). ACP/Fng/Ywm/Mat/JGD