Alain Badiashile et Amos Mbayo candidats à la présidence du COC

Kinshasa, 27 mars 2017 (ACP).– Alain Badiashile Kayatshi et Amos Mbayo Kitenge, respectivement secrétaire général et président du bureau exécutif du Comité olympique congolais (COC) sortants, sont retenus pour concourir à la présidence du COC par la Commission électorale indépendante.

Selon la liste des candidats, rendue publique dimanche par la Commission électorale indépendante et parvenue lundi à l’ACP, seize candidats sur les trente ayant postulé sont en ordre. Il s’agit de : Alain Badiashile Kayatshi et Amos Mbayo Kitenge, pour le poste de président ; René Ngiebe Mubiala, pour le poste de 1er vice-président ; Alombi Mamadhi pour celui de 4ème vice-président ; Honoré Mazombo Aenge comme candidat secrétaire général ; José Bonenge Lifala comme secrétaire général adjoint ; Roger Bondembe trésorier général ; Franck Mukendi Tshimanga trésorier général adjoint ; Mwimba Risasi, Désiré Bonina Ifonge, Jethro Libuna Seka, Bienvenu Matenda Kielu, Mike Tshifutshi, Marcel Nzau et Jean de Dieu Oleko comme membres.

La Commission électorale indépendante a également retenu les candidatures de Mado Ekene wa Maluka à la 2ème vice-présidence, Emile Ngoy à la 3ème vice-présidence, Pitshou Bolenge à la 3ème vice-présidence, Godé Kabamba wa Tshilenge à la 4ème vice-présidence, Léopold Abibo à la 4ème vice-présidence; Constantin Shakob Woot comme candidat secrétaire général adjoint, José Makwanya, comme trésorier général, Sylvestre Motayo et Firmin Ngbongbo comme membres. Ces neuf candidats ont l’obligation de compléter leurs dossiers avant d’être autorisés de concourir.

D'autre part, cinq candidatures ont été rejetées, à savoir les dossiers de Herman Mbonyo et Jean Beya wa Kabenga à la présidence ; Henry Nkonkiete à la 1er vice-présidence ; Papy Nyango à la 2ème vice-présidence et Sébastien Bachi comme membre. La Commission électorale indépendante leur accorde néanmoins 48 heures pour introduire leurs recours conformément à l'article 47 des statuts du COC.