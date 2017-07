Alain Nkoy élu délégué des éditeurs auprès du CSAC

Kinshasa, 04 juillet 2017 (ACP).- M. Alain Nkoy, éditeur du quotidien « African News » et membre de l’Association nationale des éditeurs du Congo (ANECO), a été élu avec 71 voix sur 142 votants, au poste de délégué de cette organisation auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la Communication (CSAC), à l’issue d’un scrutin organisé lundi à cet effet à l’Hôtel Africana, dans la commune de Lingwala.

Prenant la parole après son élection, Alain Nkoy a remercié ses pairs éditeurs pour l’esprit d’équipe et d’entente qui a régné pendant le vote, avant d’indiquer qu’il est le délégué de tous les éditeurs du Congo et de condamner le tribalisme et la zizanie au sein de la corporation journalistique.

Alain Nkoy assure actuellement l’enseignement à l’Institut facultaire des sciences de l’information et de la Communication (IFASIC).ACP/Fng/Mat/Wet