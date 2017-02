Alerte sur les attaques des cultures de maïs par les chenilles en RDC

Kinshasa, 16 Fév. 2017 (ACP).- Le ministère de l’Agriculture, la FAO et le PAM annoncent dans un communiqué remis jeudi à l’ACP le ravage des champs des maïs par les chenilles dont la menace s’étend de plus en plus à travers le pays.

Selon cette source, après la province du Sud Ubangi, territoire de Libenge dans l’ex province de l’Equateur, c’est le tour présentement de la province du Haut Katanga et du plateau de Batéké dans la ville province de Kinshasa qui sont attaquées par le ravageur.

Cette culture, du maïs, indique le communiqué fait face, depuis le début du mois d’octobre 2016 à des attaques sans précédent causées par des larves d’un lépidoptère inhabituel en RDC identifié sous le nom de « Spodoptera frugiperda ».

Pour le gouvernement et ses deux partenaires cette menace nécessite une solution urgente qui, dans le cas contraire, les pertes de production du maïs qui est une des, principales sources de revenus et de nourriture des ménages congolais, risquent d’accentuer l’incidence de l’insécurité alimentaire en RDC, précise la source.

En effet, le maïs occupe une place prépondérante dans le repas quotidien du congolais suite au mélange de plus en plus fréquent de la farine de maïs avec celle de manioc lors de la préparation du « fufu’’, une principale denrée consommée par plus de 80% des congolais vulnérables. Il constitue une source importante des revenus pour les petits paysans à travers tout le pays où il est souvent vendu généralement sous forme de farine ou grains.

Pour le représentant a.i de la FAO, Alexis Bonte, la situation causée par les chenilles est très préoccupante d’autant plus que les trois aliments de base en RDC (à savoir : le manioc, la banane et le maïs) sont présentement affectés par des maladies très destructrices. Le manioc et le bananier sont sujets d’attaques respectives de la striure brune de manioc et du Wilt bactérien qui sont en train d’anéantir la production.

« Avec la destruction des productions du maïs, la situation de la sécurité alimentaire des milliers des congolais va encore plus s’aggraver davantage. Il est donc urgent de planifier des interventions d’urgence pour soulager tant soit peu, les petits producteurs et les consommateurs du maïs ».

Mission conjointe gouvernement, FAO, PAM et universités

Par ailleurs, rappelle-t-on, en octobre 2016 une mission conjointe avec le ministère de l’Agriculture, pêche et élevage, Institut pour l’étude et la recherche agronomique (INERA), FAO et PAM associée à l’Université de Kinshasa a évalué à plus de 82% d’incidence d’attaque de la culture du maïs des emblavures de la saison A (200 ha) des sites visités dans le territoire de Libenge.

En Février 2017, la même mission mixte associée à l’Université de Lubumbashi vient d’évaluer à environ 63 000 hectares des champs de maïs dévastés depuis la mi-décembre par les chenilles dans les territoires de Kambove, Kasenga, Kipushi et Pweto, zones frontalières à la Zambie. Ce qui présage une très mauvaise récolte pour la campagne agricole 2016–2017.

Les pistes des solutions

Comme le ravageur est très clairement identifié au nom du Sporopterafrugiperda, en attendant les analyses spécifiques, le gouvernement et ses partenaires la FAO et le PAM propose notamment de sensibiliser à fond les producteurs et les former adéquatement sur les itinéraires techniques leur permettant de restaurer leurs capacités de production, d’utiliser efficacement le pesticide systématique à base de la dethametrine là où les conditions le permettent et semer le plus tôt possible dès les premières pluies afin que la tige du maïs se durcisse rapidement et empêcher l’attaque des chenilles. ACP/Kayu/May