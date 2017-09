Alerte de l’YMCA-YWCA au sujet de la spoliation de son patrimoine au Kongo Central

Matadi, 25 Sept. 2017 (ACP).- L’Union mondiale chrétienne des jeunes gens et jeunes filles (YMCA-YWCA), vient de lancer une alerte au sujet de la spoliation de son patrimoine au Kongo Central, a confié lundi à l’ACP son président provincial, Joseph Nsimba.

Selon lui, un communiqué signé par Dr Odon Alphonse Mpembele et Paulin Bagheya Mabola Nsi-a-Mfumu, respectivement président national intérimaire et secrétaire général national de leur mouvement, porte à la connaissance de l’exécutif provincial et du chef de division provincial de la jeunesse, de l’arrivée au Kongo Central à l’intervalle d’une semaine, des missions pernicieuses et illégales au nom de l’YMCA-YWCA, sur son patrimoine immobilier et foncier.

Ces missions, diligentées par cet ancien président national suspendu, ont pour objectif de spolier, d’aliéner et aussi de vendre, a dit M. Joseph Nsimba, qui a alerté aussitôt les autorités provinciales civiles tant militaires que policières, en vue de sécuriser le patrimoine de ce mouvement mondial se trouvant en province, soulignant qu’il n’est pas à vendre parce qu’il appartient à l’alliance mondiale des YMCA-YWCA.

Agir contrairement à cet avertissement exposerait le sujet aux poursuites judiciaires des instances internationales. Une délégation nationale de ce mouvement est attendue à Matadi dans un proche avenir, a-t-il conclu. depuis un certain temps, le patrimoine de YMCA-YWCA est l’objet de spoliation par des indDvidus à travers la province. ACP/FNG/Kayu/May