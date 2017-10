Un allègement dans la tarification de l’eau et de l’électricité sollicité par la CNDH

Kinshasa, 03 oct. 2017 (ACP).- La Commission nationale des Droits de l’homme (CNDH) sollicite, auprès du gouvernement congolais, un allègement dans la tarification de l’eau et de l’énergie électrique pour permettre aux consommateurs de s’acquitter honorablement de leurs engagements.

Dans ses avis et propositions sur la facturation de la consommation d’eau et d’électricité, remis mardi à l’ACP, cette institution d’appui à la démocratie, déplore que la Régie de distribution d’eau (REGIDESO) et la Société nationale d’électricité (SNEL), seules concessionnaires à ce jour, facturent la consommation de ces deux denrées de façon forfaitaire, en l’absence des compteurs calibrés et en bon état.

Les services non rendus et rendus mais, de mauvaises qualités, viennent gonfler cette tarification, a souligné la CNDH.

Par ailleurs, cette commission demande au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour que ces deux entreprises d’Etat cessent avec ces pratiques néfastes, en vue d’améliorer tant soit peu les conditions des usagers. ACP/Mat/May