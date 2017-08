Alphonse Ngoyi Kasanji reconduit à la tête de Sanga Balende de Mbuji-Mayi

Mbuji-Mayi, 1er août 2017 (ACP).- M. Alphonse Ngoyi Kasanji a été reconduit à la tête de SM Sanga Balende de Mbuji-Mayi, dimanche 30 juillet lors de l’assemblée générale extraordinaire élective du club tenue en la salle de spectacles du club de la MIBA (Minière de Bakwanga.

Ces assises qui ont commencé par une assemblée générale ordinaire, se sont transformées en assemblée générale extraordinaires élective afin de procéder à l’élection d’un nouveau comité de direction, celui en place étant arrivé fin mandat. C’est ainsi que qu’Alphonse Ngoyi Kasanji, Innocent Tshitende, Joël Kanyinda et Patrice Tshibangu, respectivement président, secrétaire sportif, secrétaire sportif adjoint et trésorier sortants ont été reconduits.

Dans son mot de circonstance, Ngoyi Kasanji a confié qu’il entend corriger les erreurs observées lors des rencontres du play off du 22ème championnat de la LINAFOOT (Ligue nationale de football) à l’issue duquel le club rouge et or a occupé la 5ème place avec 18 points. Il a promis d’assumer ses fonctions avec responsabilité et efficacité avant d’inviter les autres membres élus à l’épauler afin de voir Sanga Balenda retourner coupes africaines interclubs en 2O18.

M. Stéphane Kazadi Mpambu, Jean Marie Mpoyi DDL, Mukeba Bawela et Yanga M. tshia Mukeba Bawela ont été élus aux postes respectifs de 1er vice-président, 2ème vice-président, ainsi que membres.

Un budget de plus de 2 000 0000 $US a été adopté afin de permettre à l’équipe d’atteindre ses objectifs, lesquels n’ont pas été révélés. ACP/Kayu/Wet/KGD