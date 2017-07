Une amende de dix mille USD infligée à l’entraineur Hossam El Badry d’Al Ahly du Caire

Kinshasa, 14 juillet 2017 (ACP).- Le président du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a infligé une amende de 10.000 $US et une suspension d’un match avec sursis à l’entraîneur du club égyptien d’Al Ahly du Caire, Hossam El Badry.

Selon Caf.com, Hossam El Badry est sanctionné, suivant les rapports officiels des matches, pour avoir violé des directives de la CAF relatives à la conduite des opérations médias, lors des matches de la Ligue des champions en cours, notamment lors des rencontres des 5ème et 6ème journées dans le groupe D, disputées le 20 juin 2017 à Casablanca, au Maroc, et le 9 juillet à Alexandrie, en Egypte contre, respectivement, le Wydad Athletic Club de Casablanca (Maroc) et Coton Sport de Garoua (Cameroun), note le site de l’instance du football africain.

Dans le premier cas, Hossam El Badry a quitté la salle de conférence de presse parce qu’il y avait sur la table un micro revêtu du logo de la chaîne de télévision BeIn Sports. Il est revenu par la suite pour prendre part à la conférence de presse et s’est employé pendant celle-ci à couvrir le micro de BeIn ou à l’écarter.

En ce qui concerne le match Al Ahly – Coton Sport, l’entraîneur ainsi que les joueur de Al Ahly se sont refusés à accorder des interviews après le match à BeIn Sports. L’entraîneur a assisté à la conférence de presse d’après-match mais pas les joueurs.

La suspension pour un match de Hossam El Badry ne sera rendu exécutoire que si ce dernier se rendait coupable de faits similaires d’ici à la fin de la compétition. ACP/Mat/May