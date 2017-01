Amnesty International dénonce l’exécution de trois condamnés à mort au Nigeria

Kinshasa, 1er Janvier 2017 (ACP).- L’ONG de défense des droits de l’Homme, Amnesty International, a dénoncé l’exécution de trois condamnés à mort dans l’Etat d’Edo, dans le sud du Nigeria qui n’avait pas eu recours à la peine capitale depuis 2013, rapporte samedi l’AFP. « Amnesty International condamne fermement l’exécution de trois prisonniers, le 23 décembre 2016, dans la prison de Benin City (Etat d’Edo), et demande aux autorités nigérianes de ne procéder à aucune autre exécution », a annoncé Makmid Kamara, le porte-parole, dans un communiqué.

« Le gouvernement nigérian, au niveau fédéral et local, doit retourner à un moratoire sur les exécutions, et suivre l’objectif d’abolir la peine de mort », écrit M. Kamara. Les trois condamnés à mort avaient été arrêtés il y a plus de vingt ans pour braquage à main armé, pendant la dictature militaire, alors que le système judiciaire n’était pas indépendant et qu’il n’y avait aucun droit d’appel.

Ils ont été exécutés par pendaison. Plus de 1.600 condamnés à mort sont toujours incarcérés au Nigeria (chiffres année 2015, Amnesty International). En 2014, le pays avait prononcé un record de 659 condamnations à la peine capitale, dont 70 soldats qui avaient été jugés par la Cour martiale pour mutinerie. Les militaires s’étaient plaint de n’être pas suffisamment armés face aux combattants de Boko Haram.

Le débat sur l’application de la peine de mort, qui a un fort soutien de la population, est régulièrement relancé, notamment dans les Etats du sud du pays où les kidnappings sont fréquents, ou, plus récemment, pour les auteurs de scandales de corruption.