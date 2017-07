Amos Mbayo réélu à la tête du Comité olympique congolais

Kinshasa, 09 Juillet 2017 (ACP).- Amos Mbayo Kitenge a été réélu président du Comité olympique congolais (COC) avec 53 voix contre 19 pour son challenger Alain Badiashile Kayatshi, secrétaire général sortant du COC, samedi au cours de l’assemblée générale élective organisée à l’hôtel Pullman, dans la commune de la Gombe.

De son côté, Herman Mbonyo Lihumba, président de la Fédération congolaise de rugby, avec 36 voix a désormais la responsabilité du secrétariat général, après sa confrontation avec Honoré Mazombo Aenge Awuka, secrétaire général adjoint sortant.

Dans sa réaction après sa réélection, Amos Mbayo a indiqué que sa victoire, il la doit à la Dynamique des présidents avec laquelle il est en alliance. A travers sa personne, a-t-il dit, les présidents des fédérations ont compris qu’ils avaient à faire à un responsable et sa réélection permettra de travailler ensemble.

Ci-après le nouveau comité exécutif du COC, élu pour un mandat de 4 ans, se présente de la manière suivante : président: Amos Mbayo Kitenge, 1er vice-président : René N’Giebe Mubiala, 2ème vice-président : Christian Matata, 3ème vice-président : Pitchou Bolenge Yoma, 4ème vice-président : Mado Ekene wa Maluka, secrétaire général : Herman Mbonyo Lihumba, secrétaire général adjoint (à pourvoir), trésorier général : Roger Bondembe Bokanianga, trésorier général adjoint : François Kabulo Muana Kabulo, membres : disciplines olympiques individuelles : Jean de Dieu Oleko Komba, Sylvestre Motayo Mbela et Papy Niango Iziamay Munshemvula ; disciplines olympiques collectives : Désiré Bonina Ifonge et Marie-José Mike Tshifutshi ; disciplines non olympiques : Daniel Kangalu a-Kitoko ; groupements sportifs nationaux : Joseph Nzau wa Nzau et Jean Claude Eale Balanga. ACP/Fng/JGD