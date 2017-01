Une analyse sur les interventions de lutte contre le SIDA au Kasaï Oriental

Mbuji-Mayi, 26 Janv. 2017 (ACP).- Le gouverneur de la province du Kasaï Oriental, Alphonse Ngoyi Kasanji a lancé mardi dernier dans la salle de réunions de l’hôtel KABE de Luxe, un atelier d’analyse approfondie sur les interventions prioritaires de lutte contre le VIH/SIDA dans son entité.

Cette activité de 5 jours organisée par le secrétariat provincial du Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/Sida (PNMLS) avec l’appui du gouvernement provincial, se tient dans le cadre du lancement officiel d’un programme dénommé « All in ». la session permet de solliciter l’implication de tous dans le combat qui vise l’éradication de cette pandémie d’ici 2030.

A cette occasion, le gouverneur du Kasaï Oriental a rendu un hommage mérité au Président de la République et Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange pour avoir placé la santé et le développement du peuple en ligne utile. Ngoyi Kasanji a exhorté les jeunes à se faire dépisté volontairement et d’adopter un comportement sexuel responsable.

Cette activité connait la participation des acteurs dans le domaine de lutte contre le SIDA ainsi que des jeunes. ACP/Kayu/May