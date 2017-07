Un ancien champion cycliste est devenu une femme

Kinshasa, 07 juillet 2017 (ACP).- L’Ecossais Robert Millar, ancien champion cycliste, est devenu une femme du nom de Philippa York.

Selon l’agence Reuters citée par tv5 sports, l’Ecossais Robert Millar, maillot à pois sur le Tour de France 1984, a annoncé, vendredi 7 juillet 2017, son changement de sexe, devenant officiellement Philippa York.

Meilleur grimpeur du Tour de France en 1984 et vainqueur de trois étapes sur la Grande Boucle, l’Ecossais, qui a raccroché son vélo en 1995, a annoncé officiellement son changement de sexe sur Cyclingnews, un site de référence en matière de cyclisme.

« Cyclingnews voudrait présenter Philippa York. Philippa a été un contributeur régulier du site depuis plusieurs années et a écrit sous le nom antérieur de Robert Millar ». La presse britannique suivait de près l’ancien champion cycliste, désormais âgé de 58 ans, qui avait jusque-là refusé de s’exprimer publiquement sur son changement de sexe.

« J’ai gardé ma vie privée au cours de toutes ces années et refusé d’avoir une image publique pour des raisons évidentes. Mais les temps ont changé depuis dix ans, quand ma famille, mes amis et moi-même avons eu à subir les visions archaïques et les préjugés véhiculés par certaines personnes et certains tabloïds.

Heureusement, les questions de genre ne sont plus un sujet d’ignorance et d’intolérance. Il y a beaucoup plus de compréhension et d’acceptation », a confié Philippa York, qui intervient également sur la chaîne britannique ITV4 durant le Tour de France. ACP/Fng/Mat/May/KJi