Un ancien vice-président quitte le parti au pouvoir au Nigeria

Kinshasa, 24 nov. 2017 (ACP).- Un ancien vice-président du Nigeria, Atiku Abubakar, a quitté vendredi le parti au pouvoir, donnant lieu à de nombreuses spéculations sur ses ambitions personnelles de briguer la magistrature suprême en 2019, ont rapporté les médias étrangers. M. Abubakar, qui seconda Olusegun Obasanjo à la présidence du pays de 1999 à 2007, a accusé le Congrès progressiste (APC) du président Muhammadu Buhari d’avoir échoué à mettre en œuvre les changements promis lors de son élection en 2015.

Le parti est divisé en factions, selon l’ex-vice président de la République, qui dénonce une répression draconienne de toutes les formes de démocratie au sein du parti et du gouvernement qui en est issu. “Le parti que nous avons mis en place a échoué et continue de trahir la confiance de notre peuple, en particulier nos jeunes”, a déclaré dans un communiqué Atiku Abubakar. “Après avoir dûment consulté mon Dieu, ma famille, mes partisans et le peuple nigérian, Moi, Atiku Abubakar, je présente ma démission du Congrès progressiste tout en prenant le temps de réfléchir à mon avenir”, conclut le communiqué.

Beaucoup soupçonnent M. Abubakar de vouloir rejoindre le principal parti d’opposition, Parti démocratique populaire (PDP), afin de se positionner comme candidat pour la prochaine élection présidentielle prévue le 16 février 2019. ACP/Fng/Yhm/Mat/May