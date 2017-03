Angela Dongo et le CS Nyota proclamés lauréats du concours d’orthographe pour la ville de Kinshasa

Kinshasa 27 mars 2017 (ACP).- L’élève Angela Dongo Monyongo et le complexe scolaire Nyota ont été respectivement plébiscités « lauréate » et «champion » de Kinshasa, lors de la cérémonie de remise des prix aux dix lauréats du concours d’épellation et d’orthographe des mots français organisé lundi dans la capitale congolaise par le Centre interdisciplinaire pour l’encadrement des jeunes au Congo .

Les dix lauréats ont ainsi bénéficié des prix en nature, notamment des dictionnaires, des ouvrages et tant d’autres objets classiques.

Le président du Centre interdisciplinaire pour l’encadrement des jeunes au Congo, Delly’s Muamba Lukusa, a rappelé que la remise de ces prix était le couronnement de la vingtième édition de ce concours, qui s’est déroulé à travers tout le territoire national et dont l’objectif est d’initier les élèves à la dictée et à l’écriture.

Le lauréat du concours au niveau national, a-t-il annoncé, sera proclamé le 06 avril prochain à Kinshasa.ACP/FNG/KGD