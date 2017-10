Angela Merkel entame les tractations pour la formation de son gouvernement

Kinshasa, 08 oct. 2017 (ACP).- Deux semaines après sa victoire électorale étriquée, Angela Merkel a entamé dimanche de difficiles tractations en vue de former un gouvernement, avec une attaque en règle à son encontre de l’aile droite de sa propre famille politique, a indiqué une dépêche de l’AFP.

Selon la même source, la chancelière a réuni en milieu de journée à Berlin les principaux dirigeants de son parti démocrate-chrétien (CDU), dont le ministre des Finances Wolfgang Schäuble, et ses alliés conservateurs bavarois de la CSU, conduits par Horst Seehofer.

Pour la chancelière allemande, l’objectif tenté est de mettre fin aux dissensions entre les deux mouvements-frères, en particulier sur sa politique migratoire généreuse, et de trouver un accord sur un programme commun pour les 4 ans à venir. La tâche s’annonce compliquée, précise la source du fait que les discussions ont duré jusque tard dans la nuit, et un accord immédiat est tout sauf certain.

La CSU, qui représente la frange la plus conservatrice de cette famille politique, épaulée par l’aile droite de la CDU, rend la chancelière et sa politique centriste responsables du résultat décevant des législatives: une victoire certes, mais avec le pire score depuis 1949 (32,9%). Fragilisée à l’orée de son quatrième mandat, Angela Merkel se voit du coup contrainte de tenter de former une coalition majoritaire au Parlement contre nature sur le papier, avec les libéraux et les écologistes.

Selon les médias allemands, le patron de la CSU a apporté pour la discussion de dimanche un plan en dix points aux allures de mise en cause personnelle d’Angela Merkel. Au pouvoir depuis 2005, cette dernière avait surpris ses troupes au soir des élections en estimant ne pas voir ce qu’il faudrait changer à sa politique. ACP/FNG/Wet