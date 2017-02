Annonce des travaux d’aménagement des territoires de l’Ituri suivant les normes

Bunia, 18 Fév. 2017 (ACP).- Le vice gouverneur de l’Ituri, Pacifique Keta Upar a annoncé vendredi à Bunia les travaux d’un plan général d’aménagement de cinq(5) territoires de l’Ituri, en collaboration avec les services de l’urbanisme et habitat ainsi que celui des affaires foncières.

Dans cette perspective, a-t-il indiqué, les travaux de lotissement et d’aménagement qui sont effectués dans certaines localités et collectivités en territoire d’Irumu par certains agents du service de l’urbanisme et habitat sont suspendus à cause de l’anarchie et du non respect de procédure dans l’octroi des parcelles.

Pacifique Keta a en outre signifié qu’une commission est déjà en pied d’œuvre au niveau du territoire de Djugu, précisément dans la commune rurale de Mongwalu où le lotissement est mal fait dans cette grande agglomération qui est appelée à devenir prochainement une ville, cela dans le but de faire des ajustements afin de doter cette commune en particulier et le territoire de Djugu d’un plan cadastral répondant aux normes. ACP/ZNG/Kgd