Annulation de quelques contrats de concessions forestières en RDC

Kinshasa, 08 juillet 2017 (ACP).- Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Amy Ambatore Nyongololo, aux termes d’un arrêté ministériel signé le 03 juillet 2017 dont une copie est parvenue samedi à l’ACP.

Cet arrêté annule les contrats concernés au motif qu’ils ont été attribués en violation des dispositions de l’article 23, alinéa 2 du décret du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et extension du moratoire en matière d’octroi des titres d’exploitation forestière, ainsi que certains articles du décret du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières.

Il s’agit des contrats des concessions forestières ci-après : contrat de concession forestière n° 002/16 du 15 septembre 2006 passé entre le ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable et la Société d’exploitation dénommée : « Groupe les Bâtisseurs du Congo Sarl , (GBC) » pour une superficie de 163 936 hectares dans la Province de Tshopo ; Contrat de concession forestière n°003/16 du 31 octobre 2016 passé entre le ministère de l’Environnement , Conservation de la Nature et Développement Durable et le « Groupe ONDIKA » ; Contrat de concession forestière n°004/16 du 31 octobre 2016 passé entre le ministère même ministère et la société d’exploitation forestière dénommée : « ILOSADO » ; Contrat de concession forestière n° 005/16 du 04 novembre 2016 passé avec le « Groupe ONDIKA » et enfin le contrat de concession forestière n°006/ 16 du 09 novembre 2016 passé avec « Action Pour le Congo ( APC). ACP/Kayu/BSG/Wet