Appel à candidature à Lubumbashi pour un concours des journalistes sur la francophonie

Lubumbashi, 24 Fév. 2017 (ACP).- La coordination provinciale du Haut-Katanga de l’Union Congolaise des Femmes de Médias (UCOFEM,) en collaboration avec le bureau Wallonie Bruxelles de Lubumbashi lancent un appel à candidature pour un concours journalistique, renseigne un communiqué parvenu vendredi à l’ACP.

Ce concours journalistique consiste à réaliser, sur tout support de presse, un article autour de la problématique sur l’environnement pluriculturel congolais face à la francophonie sous le thème « francophonie et diversité culturelle ».

Il est ouvert à tous les journalistes des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba de la presse audiovisuelle, la presse écrite et la presse en ligne. Les conditions de participation sont entre autre être journaliste ayant produit un reportage sur le thème avant le 15 mars et ce, en français.

Le candidat devra déposer un curriculum vitae qui mentionne clairement son activité entant que journaliste et remplir une fiche de souscription en annexe, précise le communiqué. Le même document indique que le format télévision ne doit pas dépasser 5 minutes et trois minutes celui de la radio, alors que le format écrit de la presse en ligne devra compter au maximum trois mille caractères.

Un jury se chargera de la sélection. Chaque catégorie comptera un meilleur reportage et un coup de cœur du jury. La date limite du dépôt au siège de l’UCOFEM ou au bureau de Wallonie Bruxelles est fixée au 15 mars 2017. La proclamation des résultats et la remise des prix sont prévus le 24 mars au cours d’une cérémonie officielle. ACP/FNG/Kgd