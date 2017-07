Un appel à l’administration urbaine d’interdire les enterrements dans les cimetières désaffectés

Kinshasa, 31 juillet 2017(ACP).- Les membres de la «Famille élargie », une ONG locale militant pour la protection et l’épanouissement des familles, ont appelé lundi à Kinshasa l’administration urbaine d’appliquer ses arrêtés interdisant les enterrements et les constructions anarchiques dans les cimetières désaffectés, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Ces personnes, qui ont lancé cet appel, dans le cadre de la célébration le 1er août de la fête des parents en RDC, ont évoqué les cas des cimetières de Kintambo, de Kimbanseke et de Kinsuka dans la commune de Mont-Ngafula où se poursuivent les enterrements et les constructions anarchiques.

Cette situation endeuille davantage certains membres de familles, se rendant aux cimetières pour se recueillir devant les tombes de leurs proches et procéder aux travaux de leur assainissement, faute de ne les avoir pas retrouvées.

« Il est dommage de constater que la plupart de fois, certaines familles, n’ayant pas retrouvé les tombes des personnes qui leur étaient chères, rentrent tristes et découragées. Car, à la place, ils trouvent des tombes des personnes étrangères », a dit un membre de cette structure.

La RDC, rappelle-t-on, célèbre comme à l’accoutumée le 1er août, la fête des morts dans l’avant-midi et celle des parents dans l’après-midi. Elle est une occasion pour les parents et les enfants de se retrouver autour d’une table pour partager un repas de famille, d’offrir des cadeaux à leurs géniteurs pour ceux qui en ont les moyens et d’échanger sur des questions préoccupantes de l’heure.

La famille, indique-t-on, est la cellule de base et le cadre idéal, par excellence, où sont transmises aux enfants les valeurs spirituelles et morales, en vue de grandir en intelligence et en sagesse pour leur épanouissement. ACP/Kayu/May