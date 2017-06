Appel à l’appropriation des connaissances acquises sur les fonctionnalités de base de Microsoft

Kinshasa, 26 Juin 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat en charge du Plan, Modeste Bahati Lukwebo, a appelé les 40 bénéficiaires de la formation sur le Microsoft et Microsoft Excel à s’approprier les nouvelles connaissances acquises sur les fonctionnalités de base de Microsoft et Microsoft Excel, à l’occasion de la clôture samedi du séminaire de formation organisé à cet effet, indique un document dudit ministère parvenu lundi à l’ACP.

Le ministre Bahati a soutenu que le renforcement des compétences des acteurs publics est une des solutions efficaces pour améliorer le rendement de l’administration comme souhaité par le Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange. En outre, il a salué le travail abattu par le Centre national de coordination de la formation au développement (CENACOF), une structure placée sous sa tutelle avec l’appui de la coopération technique Belge (CTB) dans le cadre de cette formation.

Pour sa part, M. Mwidikayi Muanza, chef de promotion de cette formation, a remercié le CENACOF pour les nouvelles connaissances acquises grâce à cette formation de 10 jours, indiquant que celle-ci leur a permis de renforcer les capacités dans le domaine de nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Organisée par le CENACOF, cette formation a connu la participation des agents et cadres de l’administration publique venus des ministères de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP) et du Genre enfant et famille, dans le cadre du projet visant à renforcer les capacités des cadres et agents de 10 ministères (PRECOB), notamment le plan, les Affaires étrangères et l’EPSP.

La fin de cette formation a été sanctionnée par la remise des brevets aux bénéficiaires. ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/Wet