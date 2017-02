Appel à l’enrôlement massif à Kikwit

Kikwit, 27 Fév. 2017 (ACP).- La société civile de Kikwit, appelle la population à s’enrôler massivement au cours de l’opération qui s’organisera très prochainement dans cette ville et dans toute la Province du Kwilu, annonce un communiqué de cette structure citoyenne parvenu à l’ACP.

Selon cette source, l’enrôlement massif, permettra à la ville d’avoir beaucoup de sièges à l’assemblée provinciale et au parlement.

A ce propos, la société civile recommande, à la CENI de tenir compte des facteurs humains et matériels, par un bon recrutement des membres des centres d’inscriptions en tenant compte de la compétence, de ces derniers et non de favoritisme, en expédiant dans cette ville du matériel de bonne qualité.

Aux partis politiques et autres structures, elle recommande la mobilisation de tous dans la sensibilisation de la population et enfin à la mairie de bien sécuriser cette opération afin de permettre son bon déroulement, conclut la source. ACP/Fng/JGD