Appel à une nouvelle approche de relations pour lutter contre les violences faites à la femme

Kinshasa, 18 mars 2017 (ACP).- Mme Georgine Mangu, activiste des droits de l’homme, a lancé, samedi à Kinshasa, un appel à l’homme et à la femme d’évoluer ensemble et d’établir une nouvelle approche de relations pour lutter efficacement contre les violences faites à la gente féminine.

Mme Mangu a lancé cet appel, à l’issue de trois jours d’activités liées à l’élimination de la violence faite à la femme organisées dans la commune de Makala, en marge de la célébration de la Journée Internationale de la Femme (JIF) 2017.

Elle a expliqué que la mission de la femme, étant de donner la vie et de la protéger, celle-ci doit être considérée comme une partenaire naturelle qui accompagne l’homme et mérite d’être valorisée plutôt que d’être victime souvent de toutes les formes de violence dans son milieu.

Cette responsabilité, a-t-elle souligné, nécessite un effort d’un chacun pour combattre ces maux.

Mme Mangu a reconnu que la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles n’est pas inévitable, mais elle constitue une menace, durant toute leur vie, pour de centaines de millions d’entre elles dans le monde, cause des souffrances et entraîne d’importants coûts socio-économiques.

L’activiste des droits humains a enfin exhorté les participants à ces assises dont des femmes, des filles et des hommes à s’approprier ces activités en vue d’éliminer si pas réduire la violence faite à la femme dans la ville de Kinshasa. ACP/ZNG/Wet