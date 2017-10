Appel à la population congolaise à sauver les enfants du Kasaï

Kinshasa, 16 oct. 2017 (ACP).- Le président de la Ligue de la zone Afrique pour la défense des enfants élèves (LIZADEEL), Joseph Godé Kayembe, a réitéré son appel aux autorités et à la population congolaise ainsi qu’à la communauté internationale d’apporter un appui à l’UNICEF afin de sauver 700.000 enfants en détresse dans le Kasaï central, au cours d’une conférence de presse tenue lundi à Kinshasa.

Le président de la Lizadeel, qui s’est référé à un rapport des humanitaires, a indiqué que plus de 750.000 enfants dont 310.609 de moins de 5 ans, souffrent de la malnutrition aigue, suite au manque de nourriture tandis que les pillages et les incendies d’habitations et d’infrastructures ont causé la destruction de 170 centres de santé et les attaques dans des écoles ont défavorisé la scolarisation de 359.000 filles et garçons âgés de 5 à 11 ans.

Il a ajouté que plusieurs cas de décès d’enfants et leur recrutement forcé par les groupes armés ont été enregistrés de même que 2000 cas d’incidents de violences sexuelles rapportés, lors des conflits armés dans l’espace kasaîen entre août 2016 et octobre 2017.

La communauté internationale, a rappelé M. Kayembe, aide plus de 3 millions de personnes actuellement en situation de déplacés internes, suite au conflit du Kasaï. La LIZADEEL, qui s’associe à cet élan de solidarité, recommande que cette aide humanitaire soit accrue pour toutes les populations victimes. ACP/Kayu/Wet