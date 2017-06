Appel à la vulgarisation du Code de la famille révisé

Kinshasa, 28 juin 2017 (ACP).- La présidente du Mouvement scoutisme féminin, Stella Nyimi, a appelé mercredi à Kinshasa le ministère du Genre, Enfant et Famille, à vulgariser, en collaboration avec les ONG œuvrant dans le domaine de la défense des droits de la femme, le Code de la famille révisé, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Réagissant à l’adresse de la titulaire de ce ministère, Chantal Safou Lopusa, Mme Nyimi a préconisé que les femmes en général, et les veuves en particulier, puissent connaitre les dispositions de cette loi pour pouvoir se défendre des injustices et de discrimination dont elles sont souvent victimes au sein de la société. Elle a néanmoins félicité Mme Safou, pour sa promesse de l’application rigoureuse de cette loi, dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux veuves, à l’occasion de la Journée internationale des veuves célébrée le 23 juin de chaque année. « Que son discours ne soit pas lettre morte mais qu’il soit suivi d’effets visibles », a dit Mme Nyimi, qui a rappelé les pratiques avilissantes et barbares commises à leur égard, avant et après le décès de leurs maris, entre autres, la privation des biens.

