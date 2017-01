Appel aux femmes congolaises à valoriser leurs métiers

Kinshasa, 17 janv. 2017 (ACP).- La présidente nationale du Réseau des communicateurs en genre (RCG), Jacqueline Mulanga, a appelé vendredi à Kinshasa les femmes congolaises à savoir se défendre, à valoriser leurs métiers et à faire preuve de leurs capacités dans l’exercice de leurs fonctions.

Mme Mulanga, qui s’exprimait à l’ouverture de la journée de réflexion sur la sensibilisation des professionnels des médias et des femmes d’autres domaines sur leurs apports pour la promotion de la parité homme-femme, a indiqué que cette rencontre avait pour objectif l’analyse des difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions et le partage des expériences en vue de développer des stratégies pour les contourner.

L’échange d’expériences, a-t-elle ajouté, permettra de booster certaines femmes qui sont encore résistantes dans la prise des décisions de leurs initiatives.

Les intervenants ont tour à tour parlé de leur parcours et de leurs expériences par rapport à leurs domaines et la manière dont ils ont contourné les difficultés rencontrées.

Le rédacteur en chef au Desk du Genre à l’Agence congolaise de presse (ACP), Augustine Banzi Bambela, a évoqué sa passion pour le journalisme alors qu’elle était encore aux études secondaires à l’internat de Mbansa-Mboma, dans la province du Kongo-Central. Engagée comme journaliste dans cette maison de presse, elle s’est défendue par sa prestation au point de gravir normalement les échelons jusqu’au grade de directeur.

Le rédacteur en chef à la Direction des informations Radio à la RTNC, Daniel Luvelela Biaku, a loué l’assiduité et la détermination des femmes de sa rédaction dans l’exercice de leur travail et leur a demandé de faire encore plus pour atteindre l’excellence.

Plaidoyer pour la prise en compte de la dimension genre dans tous les domaines de la vie

Mme Fatou Jobe, responsable de la section Genre de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) avait expliqué le recadrage du mandat de cette organisation et celui de la section Genre au travers la Résolution 2098 du Conseil des Nations Unies.

« La création de cette section consiste à faire intégrer la dimension genre dans le mandat de la MONUSCO en RDC », a-t-elle dit, promettant l’appui de ce bureau au gouvernement congolais dans la réalisation des activités liées à ce concept.

Mme Fatou a ensuite recommandé aux journalistes de prendre en compte la dimension genre dans leurs rédactions et leurs émissions, avant de souligner que le pays le plus développé est celui qui intègre ce concept dans leurs programmes d’action.

Organisée par le Réseau des communicateurs en genre avec l’appui du Bureau genre de la MONUSCO, cette rencontre qui s’inscrivait dans le cadre de 16 jours d’activisme de la lutte contre les violences faites à la femme, célébrée du 25 novembre au 10 décembre 2016, a été reportée au mois de janvier 2017 suite à la situation qui prévalait au pays.ACP/Mat/Wet