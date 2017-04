Appel aux femmes politiques à être nombreuses au sein des Assemblées et Exécutifs provinciaux

Kinshasa, 19 Avril 2017 (ACP).- Le directeur pays du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Priya Gajraj a appelé, mercredi à Kinshasa, les femmes ministres et députés provinciales ainsi que les leaders des organisations de la société civile de braver les discriminations et les stéréotypes afin d’être nombreuses au sein des Assemblées et Exécutifs provinciaux pour plaider et défendre la cause de la femme et de la fille.

Mme Priya a lancé cet appel à l’ouverture de l’atelier de renforcement des capacités des précitées en leadership afin de les doter des outils et des stratégies pouvant faciliter une transformation sociale positive des conditions de vie des femmes et des hommes.

Elle a félicité le gouvernement congolais pour le cadre juridique visant l’égalité entre les femmes et les hommes. Cependant, a-t-elle fait remarquer, des efforts devraient encore être fournis dans la révision des lois sur les partis politiques et sur les élections afin que la femme soit suffisamment représentée dans la sphère de prise des décisions.

L’experte en genre à l’’ONU-Femmes, Clémentine Sangana a rappelé la mission de cette organisation qui est d’éradiquer la pauvreté et d’éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes.

Selon Mme Sangana, l’agenda 2030 pour le développement durable a donné une nouvelle impulsion à l’égalité et à l’autonomisation des femmes. « L’égalité des genres est reconnue en tant que droit humain fondamental et facteur capital à la réalisation de l’ensemble des 17 objectifs et ses 169 cibles. Elle est également l’objet d’un ODD (Objectif du développement durable) spécifique : ODD5, intitulé « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles » et elle est intégrée de façon transversale dans toutes les autres ODD.

L’ONU-Femme, au regard de son mandat de coordination en matière de genre, s’est engagée à travailler pour traduire les aspirations de l’agenda 2030 en changements concrets et en amélioration dans les conditions de vie pour tous, en particulier celles des femmes et des jeunes filles.

Cet atelier est organisé par le Projet d’Appui aux institutions démocratiques et aux organisations de la société civile (PAIDS), en collaboration avec le ministère du Genre, Enfant et Famille, l’ONU-Femmes et le Projet d’appui au cycle électoral au Congo (PACEC). ACP/FNG/ZNG/Wet