Appel aux jeunes catholiques d’être source d’espoir et d’expérience pour les autres

Mbandaka, 13 avril 2O17 (ACP).- Mgr Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de l’archidiocèse de Mbandaka-Bikoro à l’Equateur, a appelé les jeunes catholiques de sa juridiction ecclésiastique d’être source d’espoir et d’expérience pour les autres en marge de la journée mondiale de la jeunesse. Le prélat a demandé aux jeunes d’être des modèles pour la société en imitant Jésus comme modèle par excellence. Le Fils de Dieu s’est dépouillé de sa divinité en prenant la forme de serviteur comme semblable aux hommes jusqu’au sacrifice suprême sur la croix. De cette manière, Dieu l’a élevé Seigneur et tout genou fléchira devant lui. Les jeunes catholiques doivent devenir artisans et missionnaires de la paix pour changer le monde. ACP/FNG/Kayu/KGD/AWA