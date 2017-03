Appel aux jeunes de Mbandaka à s’engager dans la voie de la paix pendant la période électorale

Mbandaka, 25 mars 2O17(ACP). Les jeunes de Mbandaka, toutes tendances confondues, ont été appelés à s’engager dans la voie de la paix, en évitant les manipulations politiciennes à la base des troubles pendant la période électorale, au cours d’une journée civique, organisée vendredi à Mbandaka, par le Cadre de concertation des jeunes pour les élections apaisées à l’Equateur (CACOJEA).

Pour M. Enoch Laba, président de cette organisation, cet échange citoyen, a pour objectif, la maitrise par les jeunes, des notions préliminaires sur les droits de l’homme et les élections et d’identifier les principales difficultés et contraintes à la jouissance des droits de l’homme et à la liberté individuelle en période électorale.

Il a été mis à la disposition des jeunes et membres des services de sécurité, des stratégies efficaces pour garantir les droits de l’homme et les libertés de personnes en période électorale, a fait savoir, le président du CACOJEA, avant d’indiquer que le climat de dialogue entre les parties prenantes a été renforcé en vue de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

De leur côté, les intervenants, ont tous exhortés les jeunes et les services de sécurité, à une cohabitation pacifique en vue d’éviter les dérapages, avant, pendant et après les élections. ACP/Zng/May