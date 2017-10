Appel de la LISPED à l’observance des valeurs sportives de fair-play

Kinshasa, 03 oct. 2017 (ACP).– La Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l’homme (LISPED) a appelé, lundi, les sportifs congolais à observer les valeurs sportives de fair-play, de tolérance, de non discrimination et de non-violence, à l’occasion de la Journée mondiale de la non violence célébrée par l’Organisation des nations unies (ONU), le 2 octobre de chaque année.

Selon le président de la LISPED, Me Alain Makengo Kikandu, c’est par ce canal que les nations parviendront à développer la culture de la compréhension, de la solidarité, de la réconciliation et de l’humanisme. Aussi, la LISPED demande qu’il y ait la promotion et le respect de tous les droits de l’homme dans le sport, notamment le droit à une rémunération décente, une assurance sportive appropriée, une sécurité sociale pour les athlètes, une protection lors des manifestations sportives.

Saisissant l’occasion, la LISPED lance le message de la non violence, de fair-play, de non racisme dans le cadre des rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde de football, Russie 2018, qui vont se jouer au courant de ce mois d’octobre, à travers tous les continents, ainsi que des matches des demi-finales des Coupes interclubs de la Confédération africaine de football (CAF). ACP/Mat/May