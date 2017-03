Appel de mobilisation du plan d’action pour l’installation des structures de participation des enfants en RDC

Kinshasa, 02 Mars 2017 (ACP).- La ministre du Genre, Enfant et Famille, Marie Louise Mwange, a signé mardi à Kinshasa l’acte d’engagement du processus de participation des enfants à l’institution de leur parlement en RDC, à l’issue d’une séance d’information sur le processus d’exécution de ce projet pilote.

Mme Mwange a souligné que cette rencontre était nécessaire pour qu’il n’y ait plus la multiplicité de parlements d’enfants propres à chaque province.

« L’enfant congolais est un et indivisible, par conséquent, il n’y a pas d’enfants appartenant à X ou Y partenaire, d’où, les activités menées avec les enfants congolais doivent dorénavant être documentées et communiquées à l’autorité centrale », a-t-elle dit.

La ministre, qui a remercié le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et World Vision dont l’appui a permis l’exécution de cette expérience pilote, a lancé un appel à la mobilisation de tous les partenaires techniques et financiers autour du plan d’action visant l’installation des structures de participation des enfants jusqu’à la mise en œuvre de ce parlement. Elle a sollicité l’implication des partenaires pour la concrétisation du plan d’action qui nécessite une actualisation.

Malgré les échéances électorales en vue en RDC, Mme Mwange a assuré que le gouvernement congolais prend l’engagement d’appuyer la mise en œuvre de ce plan d’action, à travers la mobilisation d’une ligne au budget de l’Etat et de créer une synergie d’actions de tous les intervenants pour la pérennisation de la participation de l’enfant au parlement en RDC.

Organisée par le ministère du Genre, Enfant et Famille et celui de l’Enseignement Primaire et Secondaire, en la collaboration avec l’Unicef, cette rencontre a regroupé plusieurs acteurs qui militent pour le droit et la promotion de l’enfant et le comité provincial des enfants de la ville de Kinshasa. ACP/Kayu/Wet