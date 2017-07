Appel au gouvernement congolais de respecter ses engagements relatifs à la parité

Kinshasa 26 juillet 2017 (ACP).- Les femmes congolaises, leaders politiques, ont appelé le gouvernement de la RDC au respect de ses engagements relatifs à la parité quant à la loi électorale et à l’accompagnement financier et logistique de celles qui évoluent dans d’autres secteurs, indique un document de la Mission de l’ONU pour la stabilisation de la RDC (MONUSCO) parvenu mercredi à l’ACP.

L’appel été lancé au cours d’une matinée d’échange avec la délégation des Nations Unies conduite par Mme Amina Jane Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies.

Les échanges ont porté notamment autour de plusieurs défis à relever en cette période pré électorale, étant donné que la mission se veut une plate-forme pour écouter les femmes sur les moyens de renforcer leur résilience, la paix et le développement durable et trouver des moyens d’amplifier leurs demandes dans les forums régionaux et internationaux.

Ces femmes leaders ont également appelé le gouvernement à accorder une place à l’opposition qui fait partie de la démocratie, à autonomiser les femmes dans les secteurs agricole et de Petites et moyennes entreprises (PME) où elles occupent 70% et à leur octroyer des opportunités de se développer dans un climat de paix et de respect des droits humains. ACP/Kayu/BSG/KGD