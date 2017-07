Appel pour l’accélération de la mise en œuvre de 4 piliers de l’agenda 2063

Kinshasa, 04 juillet 2017 (ACP).- La ministre du Genre, Enfant et Famille, Chantal Safou Lopusa, a appelé les participants au 4ème panel de haut niveau de l’Union africaine sur l’égalité Homme-Femme et l’autonomisation des femmes tenu du 29 au 30 juin à Addis-Abeba, en Ethiopie à adopter des stratégies concrètes en vue d’accélérer la mise en œuvre des décisions relatives aux 4 piliers de l’agenda 2063.

Il s’agit, a dit Mme Safou, dans son mot d’ouverture, de l’emploi, de l’entreprenariat, de l’éducation et du développement des compétences, de la santé et du bien-être, de la gouvernance et de l’autonomisation de jeunes filles et des femmes.

Selon un communiqué de ce ministère parvenu mardi à l’ACP, cette rencontre de partage d’expériences, organisée en marge du 29ème sommet de Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, avait regroupé des femmes ministres, des experts, des jeunes de différentes organisations, des responsables de systèmes des Nations-Unies et ceux de la société civile pour débattre des questions spécifiques touchant à la vie socio-économique, sanitaire et éducative de jeunes filles.

Axé sur le thème « tirer pleinement profit des dividendes démographiques en investissant dans les jeunes femmes et jeunes filles », ce panel a arrêté des stratégies susceptibles d’améliorer la situation de la jeune fille africaine.ACP/Mat/Wet