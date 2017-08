Appel lancé pour la promotion d’allaitement maternel en RDC

Kinshasa, 08 août 2017(ACP).- Pour aider la population de la RDC à protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement maternel, un appel a été lancé à toute la communauté, en marge de la semaine mondiale de cette pratique, indique mardi une note de sensibilisation du ministère de la santé publique.

En RDC, la célébration de la Semaine mondiale d’allaitement maternel(SMAM), placée sous le thème « ensemble protégeons l’allaitement », s’est déroulée du 1 au 7 août.

L’appel effectué dans ce cadre vise à accroitre les financements pour la mise en œuvre des politiques, des programmes et des interventions en lien avec l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), en vue de faire augmenter les taux d’allaitement maternel de la naissance jusqu’a l’âge de deux ans, fait savoir la source.

L’appel vise aussi à mettre en œuvre, dans son intégrité, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel qui interdit la promotion, la publicité, le don et la vente de tous les substituts du lait maternel avant l’âge de 6mois.

Il renforce la vulgarisation et l’application de la directive de l’initiation à l’allaitement maternel dans l’heure qui suit l’accouchement, pour toutes les structures de santé et maternités de la RDC, publiée par le ministère de la santé publique le 22 juillet 2014.

Il est demandé, enfin, d’améliorer la promotion de ANJE dans les structures de santé, pendant les consultations préscolaires (CPS), et dans la communauté et de sensibiliser, par tous les canaux les communautés à la base, sur les bienfaits de l’allaitement maternel et le danger de la non adoption. ACP/Mat/May/CFM