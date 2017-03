Appel du ministre du Tourisme à plus de conscience pour la relance du secteur en RDC

Kinshasa, 11 mars 2017 (ACP).- Le ministre du Tourisme, André Moke Sanza a appelé les agents et cadres du secteur du tourisme à plus de conscience et d’action en vue de relancer les activités touristiques en RDC, à la clôture vendredi de l’atelier organisé, du 9 au 10 mars à Kinshasa, sur la vulgarisation des actes portant mobilisation des recettes du tourisme et formation des formateurs.

M. Moke a félicité les participants pour leur assiduité aux travaux de ce premier séminaire- atelier.

Pendant deux jours, a-t-il rappelé, les participants ont travaillé d’arrache-pied autour des textes portant mobilisation des recettes du secteur du tourisme. « Vous avez été éclairé, aussi bien sur la portée que sur l’application de ces textes essentiels. Vous vous êtes appropriés ces textes.

Vous avez également été encadrés autour des outils techniques essentiels à la maîtrise du secteur et vont capacités s’en sont trouvées renforcées », a dit le ministre. Il a qualifié ce moment de tout un symbole.

M. Moke est également revenu sur les axes prioritaires arrêtés après des consultations qu’il a eues avec le personnel dès sa prise des fonctions. Il s’agit de la création de la grande industrie du tourisme congolais, de l’érection du tourisme en un outil de cohésion nationale, de consolidation de la paix et de sensibilisation citoyenne, le relèvement du prestige de la RDC et de son attractivité touristique.

De ces trois axes, ont été retenues comme actions prioritaires, la mise en place d’un cadre permanent des concertations des opérateurs du secteur du tourisme comme espace de dialogue, la mise en place du compte satellite du tourisme comme indicateur statistique cruciale et la réalisation d’une cartographie exhaustive des sites et attraits touristiques du pays.

Pour atteindre ce rêve ambitieux, a dit le ministre, les ressources de financement ainsi que les énergies et l’expertise de la mise en œuvre de cette politique constituent deux préalables implacables qui ont motivés l’organisation de cet atelier.

Objectifs de l’atelier

Cet atelier a regroupé 110 participants venus du secrétariat général au Tourisme, des entreprises sous tutelle, du cabinet du ministre et des assujettis.

Il a visé d’une manière générale le renforcement des capacités du personnel des administrations nationales du tourisme sur l’arsenal juridique régissant la mobilisation des recettes touristiques et celles de civismes fiscal des opérateurs d’une part, à produire des formateurs aptes à vulgariser lesdits textes et d’améliorer les relations professionnelles avec les assujettis.

D’une manière spécifique, l’atelier a visé l’appropriation des textes légaux et réglementaires régissant, notamment les domaines de l’hôtellerie, de la restauration, des agences de voyages et de gestion des sites touristiques.

Pendant deux jours, les participants ont échangé sur divers sous-thèmes, notamment la vision du ministre de Tourisme pour le développement de l’industrie touristique en RDC, les missions du secrétariat général au tourisme, de l’Office national du tourisme et de l’Institut congolais pour la conservation de la nature.

Les textes légaux et réglementaires organisant la mobilisation des recettes touristiques ainsi que le guide et l’outil du formateur, ont été également exploités à cette occasion. ACP/ZNG/Wet