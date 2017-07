Appropriation des techniques de planification de l’audit nvironnemental des forêts du bassin du Congo

Kinshasa, 15 juillet 2017 (ACP).– Le président de la cour des comptes de la République Démocratique du Congo, Ernest Nsaa Nsaa, a salué samedi à Kinshasa, l’appropriation des techniques de l’audit environnemental des forêts du bassin du Congo , à l’occasion de son discours de clôture, de l’atelier technique de formation et de planification de l’audit environnemental des forêts du Bassin du Congo. Il a exprimé sa satisfaction aux assises de Kinshasa sur « la planification de l’audit environnemental des forêts du bassin du Congo au cœur des enjeux environnementaux ».

Les assises de Kinshasa, a noté, Ernest Nsaa, ont atteint les objectifs assignés par les organisateurs dans la mesure où les participants ont été informés des principales pressions et menaces sur l’écosystème du bassin du Congo, des principaux enjeux de la gouvernance forestière du bassin du Congo et du risque de la gestion environnementale. A ceci s’ajoute l’appropriation par les participants des techniques pour développer et préparer un plan d’audit environnemental ainsi que les principes fondamentaux de l’audit de performance.

Cet atelier qui a duré six jours, s’est clôturé en marge des travaux de la conférence des institutions supérieures de contrôle de finance publique AFROSAI WGEA regroupant plus de 24 pays africains. ACP/YWM/Kayu/BSG/KGD