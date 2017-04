Appui des médecins de Mwene Ditu aux efforts de rétablissement de la paix

Mwene Ditu, 12 avril 2017 (ACP).- Les médecins chefs de zones de santé de la ville de Mwene Ditu et du territoire de Luilu ont affirmé, le weekend dernier, l’appui total de leur corporation à l’initiative de paix du président Joseph Kabila Kabange, pour la réussite du travail dans le secteur opérationnel de Lomami.

Dr Serge Tshiama, porte-parole de la corporation, a fait remarquer au terme d’une entrevue avec le gouverneur Patrice Kamanda Tshibangu sur place à Mwene Ditu, que le retour de la paix dans cette partie de Lomami est indispensable pour aider la province à s’engager rapidement sur la voie de son développement endogène.

Il a salué la qualité de travail abattu par le gouverneur de province et les forces de l’ordre qui assurent actuellement une mission de réconfort et de traque des ennemis de la paix. L’appui a été concrètement manifesté par la remise de près de 100kgs de maïs graines, 2 chèvres et un bouc pour la restauration des militaires et policiers. ACP/Zng/JGD