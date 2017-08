Kananga, 11 Août 2017(ACP) .– M. Donatien Balekelayi Beya, président de la Commission de mobilisation et d’accueil de la Conférence de la Paix, réconciliation et développement du Grand Kasaï, a appelé, mardi, les professionnels des médias à œuvrer pour la sensibilisation des forces vives de cette contrée, et à capitaliser les acquis de ces futures assises.

Il a insisté, lors d’une séance préparatoire de cette Conférence, sur la responsabilité incombant à la presse de conscientiser la communauté sur le bien fondé de la réconciliation et de la promotion des valeurs morales à même de favoriser le redécollage de l’espace kasaïen.

Evoquant la charge de mobilisation de différents groupes sociaux lui confiée par le gouvernement provincial, Balekelayi Beya a sollicité l’accompagnement de la presse dans cette tâche consistant à redorer l’image d’oasis de paix reconnue naguère au Grand Kasaï.

Appel à la mobilisation

Pour sa part, Me Jean Claude Mupompa Ngalamulume, ministre provincial en charge de l’Information et Presse, a réitéré les remerciements du gouvernement provincial du Kasaï Central aux médias de cette province pour leur contribution louable au rétablissement de la paix et de l’ordre social.

Il a invité les journalistes à œuvrer à la consolidation de cette paix, à médiatiser les activités de cette Conférence, avant d’en appeler à la diffusion d’une information saine, responsable et plurielle.

Différentes commissions ont été mises en place à cette fin notamment celles de mobilisation et d’accueil, de santé, de sécurité, de transports, des médias, de logistique, de restauration, en plus du secrétariat technique.

Ces assises mettront autour de table des délégués venus de la capitale, du Kasaï, de Lomami, du Kasaï Oriental et du Sankuru, indique-t-on. ACP/Mat/Kgd/Kji