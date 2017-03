Des arbitres burundais et guinéens pour Mazembe-Caps United et Ports Authority-V. Club  en Ligue des champions de la CAF

Kinshasa, 02 Mars 2017 (ACP).- Des arbitres burundais et guinéens dirigeront respectivement les matches des 16èmes de finale aller TP Mazembe (RDC) – Caps United FC et Gambia Ports Authority (Gambie) – AS V. Club (RDC) de la 21ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football).

La direction de la rencontre qui se déroulera au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, est confiée à Pacifique Ndabihawenimana, comme arbitre principal, secondé de ses compatriotes Jean Claude Birumushahu comme assistant 1 et Pascal Ndimunzigo comme assistant 2.

Quant au match entre Ports Authority et l’AS V. Club, sa direction est confiée au Guinéen Yakhouba Keita qui sera assisté de ses compatriotes Aboubacar Doumbouya (assistant 1) et Mamady Tere (assistant 2), dimanche 12 mars au stade Bakau.

En ce qui concerne le match retour Caps United FC – TP Mazembe, dimanche 18 mars à 15h00 au National Sports stadium, à Harare, il sera officié par un trio arbitral seychellois composé de Bernard Camille (arbitre), Hensley Danny Pétrousse (assisitant 1) et Gerard Pool officiera le match.

Quant à celui entre l’AS V. Club et Ports Authority, dimanche 18 mars à 15h30’ au stade des Martyrs, à Kinshasa, il est confié aux Malgaches Hamada el Moussa Nampiandraza (arbitre central), Pierre Jean Eric Andrivoavonjy (assistant 1) et Jean Thierry Djaonirina (assistant 2).

Ndala Ngambo de la RDC à la direction du match AC Leopards de Dolisie-Saint George SC

La CAF a confié la direction du match AC Léopards de Dolisie (Congo) – Saint George SC (Ethiopie) à un trio de la RDC conduit par Jean-Jacques Ndala Ngambo(arbitre central), Olivier Safari Kabene (assistant 1) et Babaka Mampasi (assistant 2). ACP/Kayu/Wet