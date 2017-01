Un arbre de paix planté par les populations pygmées et bantous dans le groupement de Miketo à Kalemie

Kalemie, 25 Janv. 2017 (ACP).- Les populations pygmées et bantoues dans le groupement de Miketo, dans la chefferie de Tumbwe située à 35 km du centre-ville de Kalemie, se sont engagées pour la paix durable en plantant un arbre palmier pour sceller la cohésion et cohabitation pacifique contre les conflits communautaires qui opposent ce dernier temps, les deux peuples dans cinq territoires de la province du Tanganyika.

La cérémonie s’est déroulée le week-end en présence de M. Bernard Bokalaganya Wima Bakonga, administrateur du territoire de Kalemie, des responsables locaux de la MONUSCO et des ONG humanitaires réunis pour la sensibilisation en vue d’une issue heureuse et une paix durable dans le respect mutuel règnent dans les entités déchirées par ce conflit.

M. Bernard Bokalanganya s’est réjoui de ce grand geste posé par ses administrés de Miketo qui ont compris le sens premier de la paix en vue d’enterrer la hache de guerre contrairement aux peuples pygmées et bantous de la localité de Kibili dans la chefferie de Tumbwe qui se sont affrontés dans cette grande localité.

Par ailleurs, cent ménages pygmées qui sont des déplacés internes ont été assistés le même samedi par le gouvernement provincial du Tanganyika avec divers produits vivriers et pharmaceutiques dont la distribution s’est faite en présence du Dr Kimpu ministre provinciale de la santé et de Mme Virginie Nkulu, ministre provincial du Genre, famille et enfants des affaires sociales et humanitaires du Tanganyika. ACP/ZNG/Wet