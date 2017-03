Arc-en-ciel de Kasangulu radié par la LIFKOCE 

Kimpese, 30 Mars 2017 (ACP).- Le FC Arc-en-ciel du Cercle de football de Kasangulu est radié de toutes les activités de football par la Ligue de football du Kongo Central (LIFKOCE), indique un communiqué de cette entité sportive provinciale dont la copie est parvenue mercredi à l’ACP.

Il est reproché à cette équipe les agressions répétées de ses dirigeants et supporters à l’endroit des officiels de match.

Le dernier cas, note le communiqué, a été enregistré le dimanche 26 mars dernier au stade de la Cimenterie nationale (CINAT) à Kimpese lors du match qui l’a opposé au TC Elima de Matadi. Au cours de cette rencontre, joueurs, dirigeants et supporters de cette équipe ont tabassé à mort l’arbitre central pour avoir validé un but du club de Matadi, but qui a été inscrit aux ultimes minutes de la partie. ACP/FNG/Kayu/JGD