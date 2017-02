Les arènes de la gouvernance en réseau et leur caractère multicouche

Kinshasa, 16 Fév. 2017 (ACP).- La gouvernance du secteur santé a une structure pyramidale à trois niveaux en RDC, a déclaré mercredi à Kinshasa,le chercheur Aembe Bwimana du Consortium de recherche sur les moyens de substance (SLRC) qui les catégorise en central (national), intermédiaire (provincial) et opérationnel (zones de santé).

Selon lui, le niveau central relève du Ministère national de la santé, censé remplir une fonction stratégique en s’engageant dans la formulation des politiques publiques, l’élaboration de mécanismes de mise en œuvre, le financement du secteur, et les relations de haut niveau avec les acteurs non-étatiques (par exemple, via la signature d’accords-cadres ou autres accords).

M. Bwimana a expliqué que le ministère est responsable de la gestion politique du secteur de santé et de sa réglementation, ainsi que des programmes de santé nationaux et des centres hospitaliers. Bien que la prise de décision politique soit une compétence exclusive du Ministère de la santé, les bailleurs de fonds et autres partenaires de développement fournissent une assistance technique et financière en la matière, a-t-il soutenu. Le niveau intermédiaire de gouvernance est chargé de la gestion du secteur de santé à l’échelle provinciale fournissant une supervision du niveau opérationnel et un appui technique aux zones de santé.

À ce niveau, a-t-il dit, les acteurs étatiques et non-étatiques entrent en interaction afin d’améliorer la gouvernance structurelle du système et de gérer les prestations de santé. En s’appuyant sur les rapports de terrain compilés par les zones de santé, le Comité Provincial de Pilotage Santé définit la politique nationale de santé publique, les modèles d’intervention et les priorités de chaque acteur à l’échelle de la province, a affirmé le chercheur.

Les zones de santé recouvrent l’unité opérationnelle constituée des services de proximité et du premier degré de spécialisation des soins, a-t-il fait savoir, en ajoutant qu’une zone de santé compte un bureau central, un ensemble de postes et de centres de santé et un hôpital de référence/rattachement, et couvre en moyenne 110 000 habitants.

La pénurie de financements publics des dernières décennies a contraint les zones de santé et leurs infrastructures à une autonomie fonctionnelle de fait, même si les instances ministérielles continuent d’exercer un contrôle administratif, en particulier en matière de ressources humaines, a-t-il conclu. ACP/Kayu/May