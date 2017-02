Arrivée à Lubumbashi  des sacs des farines en provenance de l’Afrique Australe

Lubumbashi, 08 Fév. 2017 (ACP).-Des camions remorques en provenance de l’Afrique Australe, sont arrivées à Lubumbashi mercredi avec une importante cargaison des sacs des farines commandés par le gouverneur du Haut Katanga, Jean-Claude Kazembe Musonda, en vue de faire face à la pénurie des produits de base de première nécessité dans la ville de Lubumbashi.

le président de l’Assemblée provinciale du Haut Katanga, Dieudonné Mwelwa Nsambi Wa Kasongo et les forces vives de la population de la ville de Lubumbashi, l’ a confirmé mardi au cours d’une rencontre avec les responsables des rayons des marchés, les confessions religieuses, les associations socio-culturelles et les représentants de FEC/Lubumbashi.

Le président de l’Assemblée provinciale a aussi saisi cette occasion rendu un hommage mérité au chef de l’Etat pour la paix restaurée et pour avoir initié l’organisation du dialogue inclusif

Sur le plan sécuritaire, il a invité la population à dénoncer les malfaiteurs qui vivent dans les quartiers et se livrent aux actes de banditisme et de vol, avant d’exhorter les jeunes à se prendre en charge et surtout à s’adonner aux travaux champêtres pour un bon développement de la province du Haut-Katanga.

Parlant de l’organisation des élections en RDC, M. Dieudonné Mwelwa Nsambi a invité les jeunes de s’enrôler massivement en vue de remplir leur devoir civique en participant aux prochaines élections.

Une minute de silence a été observée en mémoire de feu Tshisekedi Wa Mulumba, président de l’opposition de l’UDPS et de rassemblement décédé depuis le premier Février en Belgique. ACP/Fng/Zng/May