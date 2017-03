Arrivée du Vice Premier ministre et ministre de l’Intérieur à Lubumbashi

Lubumbashi, 01er Mars 2017 (ACP).- Le vice Premier ministre et ministre de l’Intérieur, M. Ramazani Shadari est arrivé mercredi à Lubumbashi, en provenance de Kinshasa, où il a été accueilli à l’aéroport international de la Luano par M. Jean Claude Kazembe Musonda, gouverneur de la province du Haut Katanga, accompagné de M. Dieudonné Mwelwa Nsambi wa Kasongo, président de l’Assemblée provinciale du Haut Katanga et des membres du gouvernement provincial.

Dans sa déclaration à la presse, le vice Premier ministre a indiqué que sa mission à Lubumbashi s’inscrit dans le cadre de l’itinérance territoriale en vue d’échanger avec l’autorité provinciale sur la bonne marche de l’administration, d’examiner la situation sécuritaire et d’arrêter des stratégies pour sécuriser toute la population. Il a invité les policiers d’être au service de la population et de la protéger et ses biens, avant d’annoncer l’arrivée jeudi à Lubumbashi du président de l’Assemblée nationale, M Aubin Minaku. ACP/ZNG/JGD