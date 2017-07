Assemblée générale du comité technique multisectoriel permanent pour la planification familiale à Kolwezi

Kolwezi, 25 Juillet 2017 (ACP).- Le ministère provincial de la Santé, Education, culture et Arts du Lualaba a organisé, mardi à Kolwezi, une assemblée générale du comité technique multisectoriel permanent pour la planification familiale dans cette province, présidée par le ministre provincial de la Santé, Education, culture et arts, Samy Kayombo.

Celui-ci a indiqué que cette rencontre vise une pré-réflexion appelée à guider l’accélération de la mise en œuvre du plan stratégique national.

Ces assises d’un jour ont regroupé les délégués des commissariats généraux au Plan et Budget, du genre, famille, enfant des Affaires sociales et humanitaires ainsi que ceux du ministère de la Santé, Education, culture et des arts, les acteurs de la société civile, les délégués des entreprises minières installées à Kolwezi ainsi que certains organismes partenaires de la santé.

Plusieurs thèmes ont été débattus au cours de cette assemblée générale notamment, la situation de la planification familiale dans la province du Lualaba, sa cartographie de la planification familiale et la politique du gouvernement provincial dans ce secteur. ACP/Fng/Mat/Fmb