Assemblée provinciale de l’Ituri : des crimes économiques dévoilés par les missions parlementaires

Bunia, 03 Janv. 2017 (ACP).- Les missions parlementaires des élus de l’Ituri ont dévoilés les crimes économiques perpétrés à l’intérieur de cette entité, a révélé le président de l’Assemblée provinciale de l’Ituri, Joseph Udaga, lors de clôture de la session budgétaire de septembre 2016, en présence gouverneur de province, son gouvernement et le comité provincial de sécurité.

Il a par la même occasion indiqué que certaines autorités déjà identifiées sont complices et interfèrent régulièrement dans la fraude dans les secteurs minier, pétrolier, forestier et douanier, privant cette nouvelle province et le pays des moyens de leur politique.

Par ailleurs, le président de l’Assemblée provinciale a félicité les services de sécurité parvenus à appréhender un présumé assassin des cinq(5) agents publics dont deux(2) du service de l’environnement et trois(3) de la force navale des FARDC, ainsi qu’à arrêter vingt sept(27) présumés criminels dans la ville de Bunia. ACP/Mat/JGD/Fmb