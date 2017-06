Les assignations budgétaires de la DGI pour l’exercice 2017 fixées à 2.707.2 milliards de FC

Kinshasa, 29 Juin 2017 (ACP).- Les assignations budgétaires de la direction générale des impôts (DGI) pour l’exercice 2017 sont estimées à 2.707.2 milliards de FC contre 1.737.5 milliards de FC retenus de la loi de finances rectificative de 2016, soit un taux d’accroissement significatif de 55,8% des recettes, a indiqué jeudi à l’ACP une source proche de cette régie financière.

La même source justifie ces assignations par la reprise des activités par une centaine d’entreprises minières et de la mise en œuvre des mesures législatives et administratives devant améliorer l’assiette fiscale imposable. Concernat les recettes non fiscales, la source souligne qu’elles sont évaluées à 886 milliards de FC pour l’exercice en cours contre 586,9 milliards de FC en 2016, soit un taux d’accroissement de 51,1%.

Ces recettes proviennent essentiellement de la vente en perspective de la licence 4G et de la révision à la hausse des taux de taxation de certains droits, taxes et redevances du pouvoir central. La direction générale des impôts, souligne la source, entend battre ses propres records en réalisant les ressources qui se rapprochent des assignations budgétaires fixées cette année.

Les recettes des douanes et accises ont aussi connu une augmentation sensible de l’ordre de 37,8%, soit 2.529,4 milliards de FC pour 2017 contre 1.835, 6 milliards de FC pour l’exercice précédent. Pour ce qui est des pétroliers producteurs, leurs recettes ont été relevées cette année à 252,8 milliards de FC contre 133,6 milliards de FC l’année dernière, soit l’équivalent du taux d’accroissement de 89,2%. La différence est due essentiellement à la remontée des cours des produits pétroliers sur le marché international.

Le budget du Pouvoir central pour l’exercice 2017, indique-t-on, est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 11.524,5 milliards de FC. Il est constitué des recettes du budget général, évaluées à 10.223,3 milliards FC, des recettes des budgets annexes projetées à 878,5 milliards de FC et des recettes des comptes spéciaux chiffrées à 422,7 milliards de FC. ACP/Kayu/BSG/JGD