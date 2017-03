Assistance de ADRA aux populations exposées au choléra dans la périphérie de Lolanga à l’Equateur

Kinshasa, 20 mars2017, (ACP).- L’Agence Adventiste d’Aide et de développement (ADRA) apporte de l’assistance aux populations exposées au choléra notamment à Bolenge près de Mbandaka à l’Equateur et dans la périphérie de Lolanga où plus de 50.000 personnes habitent les ilots parsemés sur le fleuve Congo.

Le document de OCHA parvenu à l’ACP renseigne que ADRA dispose d’une pirogue motorisée (clinique mobile) composée d’un médecin, d’une infirmière et d’un hygiéniste pour ses expéditions sur le Fleuve. La clinique mobile est dotée de médicaments, d’équipements médicaux et d’un lit pour la prise en charge rapide de malade dont les chances de survie sont ainsi augmentées.

Par ailleurs, Oxfam en partenariat avec ADRA active sa sensibilisation en distribuant les dépliants à des populations dans les lieux publics tels que les écoles, les bateaux, les hôpitaux et les marchés.

En outre, les activités de communication sociales via les radios communautaires et de pièces de théâtre, constituent aussi une lutte contre la maladie.

Les activités de ces deux ONG consistent également en la mise au point de chloration d’eau, la distribution des comprimés de purification d’eau, la désinfection des ménages touchés et à risque ainsi que les bateaux et les latrines publiques. ACP/Kayu/May