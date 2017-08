Les associations de taximen motos de Beni-Butembo-Lubero en grève de deux jours.

Butembo, 07 Août 2017 (ACP).- Les associations de taximen motos de Butembo et de Beni ainsi que ceux opérant dans les territoires de Lubero et Beni, ont décrété, dès ce lundi un mouvement de grève de deux jours en signe de protestation contre l’insécurité grandissante qui ne cessent d’endeuiller leur corporation.

Selon les grévistes, en l’espace de soixante jours (60), trois taximen motards sont portés disparus et le dernier cas en date est la découverte d’un corps sans vie d’un taximen motard sur la route menant vers Malende plus à l’ouest de la ville de Butembo.

Face à cette situation, le Maire de la ville appuyé par les membres de corporation des Opérateurs économiques ont appelés les taximen à prendre leur mal en patience car des mesures adéquates sont déjà arrêtées pour démanteler le réseau de criminels. ACP/FNG/Kayu/KGD/CFM