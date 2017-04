Un atelier autour des thématiques des Journées internationales de la femme et celle de la santé

Kinshasa, 17 avril 2017 (ACP).- Le Réseau inter-ONG du développement (RIOD) en collaboration avec le collectif des Acteurs non étatiques (ANE), a organisé lundi au centre Carter de la MONUSCO, un atelier autour des thématiques des Journées internationales de la femme ( JIF) et celle de la santé à l’intention des acteurs de la société civile.

Les intervenants ont axé leurs communications au cours de ces journées sur les thèmes retenus d’une part, « Les femmes dans un monde du travail en évolution planète 50/50 à l’horizon 2030 » et « RDC 50/50 à l’horizon : Investir dans le travail décent et le plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d’équité » pour la JIF, et d’autre part, « Lutte contre la dépression » pour la journée mondiale de la santé.

La première communication faite par Dr Brigitte Imbula (neuropsychiatre au CNPP) sur les conséquences de la dépression chez l’adolescent a démontré l’impact de cette pathologie sur le développement du pays.

Mme Jacquie Musumba du Programme national santé adolescent (PNSA) a, pour sa part, dans sa communication axée sur la grossesse non désirée et la dépression, établit la co-relation entre ce sujet et la dépression chez l’adolescent.

Et enfin, Mme Flora Chirwiza (experte en planification familiale) a invité les femmes en particulier et les Congolaises en général à lutter contre la pauvreté en travaillant pour réaliser la parité 50/50 à l’horizon 2030, et éviter la dépression.

Pour le représentant des organisateurs, la communauté locale représentée par la société civile doit s’impliquer pour amener la RDC à influencer dans la marche vers l’atteinte des OMD que s’est fixée les Nations Unies.

Créé en 2003, le PNSA a la mission de promouvoir l’adolescent par la prise en charge de sa santé. ACP/FNG/Kayu/May