Un atelier consultatif des stratégies provinciales pour la gouvernance foncière en RDC

Kinshasa, 27 Sept. 2017 (ACP).- Le directeur de cabinet adjoint du ministre des Affaires foncières, Jérôme Mubamba, a ouvert mercredi à l’Hôtel Sulutani à Kinshasa un atelier consultatif d’appui à l’élaboration des stratégies provinciales pour l’amélioration de la gouvernance foncière en RDC. Il a indiqué que cette rencontre explique combien la problématique de la réforme foncière figure parmi les questions prioritaires du gouvernement, pour faire de ce secteur un domaine de paix et pourvoyeur de recettes au trésor public.

L’objectif poursuivi est de présenter le programme de planification foncière communautaire et participative, ainsi que les initiatives suscitées jusqu’à présent, en contribution au processus de reformes foncières et d’aménagement du territoire, en vue d’obtenir des contributions pour leur finalisation, a-t-il dit.

Il a souligné que des actions ont été menées et que d’autres se poursuivent pour doter le pays d’une politique foncière nationale qui mette à l’aise tous les acteurs du secteur foncier, tels que les pouvoirs publics, le pouvoir coutumier, la société civile et les partenaires au développement.

De son coté, le représentant du ministre de l’aménagement du territoire, Tumba Shikela, directeur de cabinet à ce ministère, a révélé à l’assistance que la Planification communautaire foncière participative et la gouvernance foncière font partie intégrante de la vision du gouvernement en matière d’aménagement du territoire pour un Congo émergeant, avant de noter que les conflits fonciers récurrents et la croissance démographique figurent parmi les obstacles à la matérialisation de cette vision .

Une expérience pilote en prévision de la reforme foncière

L’approche «Planification communautaire foncière participative» est l’une des initiatives pilotes que la Commission nationale de la réforme foncière (CONAREF) mène conjointement avec l’agence onusienne ONUHABITAT dans le cadre du programme nationale de reforme de ce secteur, a par ailleurs précisé le représentant de cette organisation en RDC, Claude Ngomsi, précisant qu’elle est menée depuis juin 2016 dans les provinces du Nord Kivu, de l’Ituri et du Sud-Kivu.

L’objectif de approche est de prévenir les conflits et d’établir un environnement propice au relèvement communautaire, social et économique dans les zones post-conflits de l’Est de la RDC, a-t-il fait savoir, ajoutant que sa mise en œuvre permettra notamment d’améliorer la sécurité des droits fonciers et de répondre aux besoins d’accès à la terre en faveur des vulnérables ( femmes, personnes déplacées et les rapatriés). ACP/Ywm/Bsg/JGD